Prima messa da cappellano militare per don Francesco Corazzari con il reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro

Una partecipata e intensa celebrazione religiosa si è svolta il 27 maggio presso la Chiesa Giubilare della Madonna della Vita, in località Feudozzo di Castel di Sangro, in occasione della chiusura del mese mariano dedicato alla Santa Vergine…

Una partecipata e intensa celebrazione religiosa si è svolta il 27 maggio presso la Chiesa Giubilare della Madonna della Vita, in località Feudozzo di Castel di Sangro, in occasione della chiusura del mese mariano dedicato alla Santa Vergine della Pace. L’evento, organizzato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, comandato dal Tenente Colonnello Gianluca Grossi, ha rappresentato un importante momento di raccoglimento spirituale e di unione tra istituzioni militari, civili e comunità religiosa.

La Santa Messa è stata concelebrata dai cappellani militari della XI Zona Pastorale Interforze Abruzzo e Molise. Accanto al cappellano militare don Claudio, ha officiato il nuovo cappellano militare don Francesco Corazzari, originario di Castiglione Messer Marino, recentemente nominato al suo incarico pastorale presso il reggimento Alpini de L’aquila, già parroco di Torrebruna, poi di Chiauci e Pescolanciano.

La funzione religiosa ha richiamato numerosi fedeli e ha visto la presenza di numerose autorità civili e militari del territorio, unite in un momento di profonda spiritualità e devozione mariana. L’evento ha rappresentato anche un’occasione di incontro e condivisione tra istituzioni, comunità ecclesiale e realtà educative del territorio.

Particolarmente significativa la partecipazione della Scuola Materna Paritaria “Amedeo Giannini” di Castel di Sangro, gestita dalle religiose suor Angela e suor Concetta, che con i bambini e il personale scolastico hanno preso parte alla celebrazione contribuendo a rendere ancora più sentita l’atmosfera della giornata.

La cerimonia si è conclusa con un momento di preghiera dedicato alla pace e alla protezione della Vergine Maria sulle famiglie, sulle comunità locali e sulle Forze Armate impegnate quotidianamente al servizio del Paese.