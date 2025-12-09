IV Festa della Montagna, Paglione e il presidente nazionale Uncem Bussone relatori a Riccia

Il Comune di Riccia si prepara a celebrare la IV Festa della Montagna, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, con un programma articolato che unisce iniziative ambientali, momenti istituzionali e attività formative rivolte alla comunità e ai più giovani. L’appuntamento è fissato per l’11 e il 14 dicembre 2025, con eventi che si svolgeranno tra il Bosco Mazzocca e la Sala Conferenze dell’ex Convento di Piazza Umberto I.

La manifestazione, promossa dal Comune di Riccia con la collaborazione della Comunità Bosco Mazzocca, dell’UNCEM e dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Riccia, conferma l’impegno del territorio nella tutela del patrimonio naturale e nella promozione della cultura montana.

11 dicembre – Bosco Mazzocca

La giornata dell’11 dicembre sarà dedicata alla natura e al simbolico gesto di cura del territorio.

Alle 10 è prevista la messa a dimora di nuovi alberi nell’area pic-nic del Bosco Mazzocca, iniziativa che vedrà il coinvolgimento dei bambini delle scuole di Riccia. Un momento significativo che mette al centro i più giovani, chiamati a diventare protagonisti nella salvaguardia dell’ambiente.

Candido Paglione e Marco Bussone dell’Uncem regionale e nazionale

14 dicembre – Sala Conferenze dell’ex Convento

Il programma prosegue il 14 dicembre con una mattinata ricca di interventi e attività divulgative.

A introdurre i lavori sarà Luca Coromano, Assessore del Comune di Riccia.

Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco Pietro Testa, del Presidente regionale UNCEM Candido Paglione e dei rappresentanti dei Carabinieri Forestali.

Alle 10.30 spazio alla presentazione delle attività di piantumazione previste nell’area del Bosco Mazzocca, illustrate dal Dott. Gianpiero Tamilia, esperto forestale.

Alle 11 i riflettori si sposteranno sulle nuove tecnologie applicate all’ambito forestale grazie all’intervento degli studenti delle classi 4ª e 5ª dell’IPSASR di Riccia, impegnati nella presentazione del progetto “Ecosistemi in classe”.

Le conclusioni, previste per le 12, saranno affidate a Marco Bussone, Presidente nazionale UNCEM, che sottolineerà il ruolo delle comunità montane nello sviluppo sostenibile e nella gestione responsabile del territorio.

A chiudere la giornata, alle 12.30, la cerimonia di consegna del riconoscimento “Un albero per ogni nato”, dedicato ai nuovi nati del Comune di Riccia nel 2025, un gesto simbolico e concreto che unisce crescita demografica e rigenerazione ambientale.

La IV Festa della Montagna di Riccia si conferma così un appuntamento di forte valore ambientale, sociale ed educativo, capace di mettere insieme istituzioni, scuole e cittadini in un percorso condiviso di tutela del patrimonio naturale e di sensibilizzazione verso una cultura ecologica consapevole.