Jimmy fiuta panetto di hashish del peso di 25 grammi, spacciatore denunciato dalla Finanza

La compagnia della Guardia di finanza di Termoli, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui traffici illeciti, ha svolto specifiche attività a contrasto del traffico e dello spaccio di droga nei pressi della locale stazione ferroviaria, luogo già oggetto di specifici interventi repressivi nel recente passato.
I controlli in questione sono stati eseguiti sia d’iniziativa che unitamente alle unità cinofile del Gruppo di Campobasso.
Proprio grazie all’ausilio del cane Jimmy, da qualche mese in organico alle Fiamme gialle di Campobasso, e del suo conduttore, nel pomeriggio del 21 ottobre i finanzieri hanno fermato un soggetto, residente fuori regione, trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 25 grammi.
La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il soggetto in questione segnalato, a piede libero, alla competente Autorità Giudiziaria di Larino per l’ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo nel caso in cui intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.