Neopopolamento della montagna, ma esiste davvero? L’indagine Uncem sulla «carica dei centomila»

Quale neopopolamento della Montagna? Di cosa stiamo parlando? Esiste davvero? Ti sei accorto della “carica dei 100mila”? E quali sono in flussi sul tuo territorio?

Uncem lancia un’indagine sui nuovi abitanti e sul saldo migratorio positivo, dopo la grande attenzione sul tema richiamata dal Rapporto Montagne Italia 2025, realizzato nell’ambito del Progetto ITALIAE. Poche domande on line, alle quali tutti possono rispondere. Ecco il link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMzUAMFawHHa12BwySHBzkT5Fb-ItV1hLqp2htTHkHq54vsw/viewform?usp=header

«Il Rapporto Montagne Italia 2025 prodotto da Uncem – evidenzia il Presidente Marco Bussone – ha destato molta sorpresa rispetto ad alcuni dati sull’andamento demografico dei territori, che parlano di un neopopolamento delle zone montane, con un saldo migratorio del 10 per mille in Italia tra il 2019 e il 2023, che inverte una tendenza definibile in spopolamento. La carica dei 100mila l’ha chiamata Uncem». Che poi migliora con i dati 2024 [tabella in alto, +34.500 residenti]. Eccoli a questo link: https://uncem.it/montagna-attrae-i-nuovi-dati-uncem-del-rapporto-montagne-italia-nel-2024-alpi-e-appennini-fanno-meglio-del-quinquennio-2019-2023/

La questione demografica è in realtà molto più complessa e in mezzo a un saldo naturale negativo nel Paese (con sacche di positività), all’invecchiamento progressivo della popolazione italiana, la montagna attrae. Sul Rapporto Montagne Italia 2025 – qui una sintesi https://www.italiae.affariregionali.it/home/notizie-e-approfondimenti/notizie/la-montagna-italiana-torna-ad-attrarre-nuovi-abitanti/#usefulLinks – IPSOS evidenzia che il 56% degli intervistati in una indagine per Uncem “vorrebbe andare a vivere in montagna”. Già. Ma è una moda e ci sono fattori di attrazione da studiare, da analizzare, da approfondire? Cosa ne pensi?

È vero che vivere in montagna piace e aumentano le persone che cambiano residenza da un Comune non montano a un Comune montano? Te ne sei accorto? Hai avuto anche tu, residente in un Comune montano o in una Città di pianura, che questo fenomeno sia reale? E quali sono le cause? Proviamo a indagarle insieme.

All’indagine on line Uncem possono rispondere tutti e tutte. Solo qualche minuto per capire percezioni e senso delle cose. In una montagna-comunità che cambia, nel melting pot della società ai tempi di crisi climatica intrecciata alla crisi demografica. Capiamoci di più insieme.