La Befana vola anche sul “tetto” dell’Alto Vastese: pomeriggio di animazione per bambini

Per concludere il periodo delle festività natalizie, il giorno 6 gennaio, a Schiavi di Abruzzo, verrà proposto un pomeriggio dedicato alla “Festa della Befana” e alla premiazione del concorso “Il presepe in alta quota” con inizio intorno alle ore 15.30 presso l’ex scuola elementare di viale Europa.

Un piccolo evento per far divertire i bambini e le famiglie e per augurare ai cittadini «Buona Befana». Animazione speciale in onore della cara vecchietta. L’evento è realizzato dal Comune di Schiavi di Abruzzo, mentre la premiazione del concorso a cura del Centro Italico Safinim aps.