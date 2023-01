Teatro in vernacolo, 7 gennaio ultimo appuntamento con ‘Dialetteatrando’

Terzo ed ultimo appuntamento all’Italo Argentino con la rassegna teatrale in vernacolo ‘Dialetteatrando’. Dopo i successi delle compagnie ‘Le 4C’ e il ‘Teatro Comico degli Abruzzi’, con gli spettacoli ‘Quand’è è tirmbe de chetogna, arribbà ne è vergogna’ e ‘Una è ppicca e ddu so troppe’, scocca l’ora dei ‘Giocondieri’ diretti da Antonino Patriarca. Sul palcoscenico dell’Italo Argentino la commedia ‘La croi’ma de re merecule’. Si tratta di uno spettacolo in tre atti che ruota intorno all’unguento, appunto la croi’ma, la quale risolleverà le sorti di una coppia in crisi. Tra gli attori spicca la presenza di Umberto Guerrizio, Antonio Leonelli, Floriana Gentile, Emma Greco, Giulia Amicone, Amedeo Marinelli, Manuel Di Niro, Giada Di Ciocco e Niccolò Iaciancio. Il sipario fissato sabato 7 gennaio alle ore 21. La comicità è assicurata. Considerata l’enorme richiesta di biglietti, i responsabili della compagnia stanno pensando ad una replica che potrebbe tenersi a distanza di una settimana (14 gennaio). Da sempre il teatro dialettale rappresenta un veicolo di attrazione nonché motivo di aggregazione e avvicinamento all’arte praticata sul palcoscenico. In questo la cittadina altomolisana possiede una lunga e duratura tradizione consolidata in queste festività che hanno visto l’Italo Argentino registrare il sold out a conferma del lavoro svolto dalle tre compagnie.

