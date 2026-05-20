La mobilità nelle aree interne: un diritto da promuovere. Domani la lezione della Scuola dei piccoli Comuni

Mai come in questi tempi il tema della mobilità, dell’intermodalità e delle connessioni è importante per le aree interne del Paese, soprattutto per l’Alto Molise l'Alto Vastese, segnati di recente dalle conseguenze del maltempo che ha colpito duramente.…

Mai come in questi tempi il tema della mobilità, dell’intermodalità e delle connessioni è importante per le aree interne del Paese, soprattutto per l’Alto Molise l’Alto Vastese, segnati di recente dalle conseguenze del maltempo che ha colpito duramente. Il viadotto sul Sente è chiuso al traffico da quasi nove anni e anche le recenti promesse del ministro Salvini, di riaprire in poche settimane sia pure a senso unico alternato, sono ormai in scadenza.

Nel frattempo, dopo l’ondata di maltempo di fine marzo e inizi aprile, la viabilità dell’intero territorio di confine ha subìto altri duri colpi, a cominciare dalla frana in località Serra San Martino, sul territorio comunale di Belmonte del Sannio, che ha costretto alla chiusura al traffico della ex statale Istonia, meglio nota come mulattiera, cioè il tronco viario alternativo tornato d’interesse proprio dopo l’interdizione del viadotto “Longo” sul Sente.

E poi la lunga lista di provinciali e strade comunali interessate da fenomeni di dissesto, con smottamenti e frane che ne rendono quasi impossibile l’utilizzo in sicurezza. Ecco perché il prossimo incontro alla Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino non sarà solo una “lezione”, quanto un confronto per ragionare, insieme a cittadini, amministratori, esponenti del civismo e dell’associazionismo, e per disegnare strategie future risolvendo annose questioni.

L’appuntamento è previsto per domani, giovedì 21 maggio, alle 14,30, come di consueto nell’aula magna dell’istituto comprensivo statale, in via Istonia, 44. Dopo gli interventi di apertura della sindaca di Castiglione, Silvana Di Palma, e del direttore della Scuola dei piccoli Comuni e docente Unimol, Rossano Pazzagli, la lezione sarà tenuta dalla professoressa Adelina Picone, architetto e docente all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, mentre per la parte laboratoriale interverranno Salvatore Santangelo, sindaco di Montefusco (AV) e Luigi Famiglietti, deputato XVII legislatura e sindaco di Frigento (AV) dal 2006 al 2016.

Interverrà anche Luciano D’Amico, rettore emerito dell’Università degli Studi di Teramo, dove insegna economia aziendale, attuale consigliere regionale e già presidente della TUA, cioè la società di trasporto pubblico abruzzese. «La rigenerazione delle aree interne passa in modo determinante dalla possibilità di spostarsi, garantendo agli abitanti il diritto alla mobilità – afferma il professor Pazzagli – curando le infrastrutture e integrando modi di muoversi e di connettersi. E’ importante tenere alta l’attenzione su questi temi, come peraltro a Castiglione è stato fatto con il consiglio provinciale straordinario, ospitato in municipio, per far il punto sulle criticità e sulle sfide future su questo tema».