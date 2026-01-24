Ladri sulla fondovalle Sangro: rubato il catalizzatore della marmitta di un veicolo in sosta nell’area di servizio

​«Desideriamo informarvi di un episodio increscioso avvenuto pochi giorni fa, all’imbrunire, presso il nostro piazzale. Purtroppo è stato messo a segno un furto ai danni di un veicolo, un Fiat Doblò, a cui è stato asportato il catalizzatore della marmitta.​ Sembrerebbe che questo tipo di componente è purtroppo oggetto di interesse da parte di gruppi criminali specializzati in questa tipologia di furti rapidi».

Ne dà notizia il gestore della stazione di servizio “La Sosta nel Sangro” a cavallo del territorio abruzzese e dell’Alto Molise.

«​Per la vostra sicurezza​, sebbene la nostra area sia monitorata, invitiamo tutti i nostri avventori ad evitare soste prolungate, specialmente durante le ore notturne; a prestare attenzione a movimenti sospetti nel piazzale e a segnalare immediatamente al nostro personale qualsiasi anomalia e chiamare il 112. Condividiamo questo avviso non per allarmarvi, ma per invitarvi alla massima prudenza affinché simili episodi non si ripetano».