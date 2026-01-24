Polizia: il giuramento di 187 vice ispettori, a fine mese saranno operativi sul territorio

Nella Piazza D’Armi della Scuola della Polizia di Stato “Giulio RIVERA” di Campobasso, ha avuto luogo la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica di 187 Vice Ispettori del 19° Corso di formazione della Polizia di Stato.

L’evento, che si è svolto in concomitanza con le Scuole della Polizia di Stato di Nettuno e Spoleto, ugualmente impegnate nella formazione dei frequentatori del 19° corso, ha visto, in sede, la partecipazione del Prefetto della provincia di Campobasso, Michela Lattarulo e del Questore, Domenico Farinacci

Presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno, collegato in diretta streaming, non ha mancato di far sentire la sua autorevole vicinanza, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, che ha rivolto un messaggio augurale a tutti i frequentatori presenti nelle Scuole della Polizia di Stato impegnate oggi nelle rispettive cerimonie di Giuramento.

Il Direttore dell’Istituto, Dott. Dante Panatta, ha rivolto ai giovani vice ispettori, che si sono formati presso la Scuola “Rivera”, un saluto di rito sottolineando la centralità della dimensione valoriale del capitale umano della Polizia di Stato e l’importanza del fare squadra e dell’esserci sempre, che non è soltanto un motto, ma una scelta di vita.

I giovani poliziotti, già a partire dal prossimo 28 gennaio, saranno impiegati sul territorio, pronti ad onorare l’impegno assunto con il solenne giuramento.