Giornalisti sottopagati «al di sotto della soglia di povertà», scatta la protesta nella Capitale

L’Ordine dei giornalisti del Lazio chiede a gran voce che le tabelle sull’equo compenso vengano ufficializzate nel più breve tempo possibile. E per farlo ha indetto una manifestazione a Roma alla quale hanno aderito i Presidenti degli Ordini…

L’Ordine dei giornalisti del Lazio chiede a gran voce che le tabelle sull’equo compenso vengano ufficializzate nel più breve tempo possibile. E per farlo ha indetto una manifestazione a Roma alla quale hanno aderito i Presidenti degli Ordini regionali; il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti con la segretaria Paola Spadari; la Federazione Nazionale della Stampa con la segretaria generale, Alessandra Costante; Stampa Romana, con il segretario Stefano Ferrante; Casagit Salute, con il presidente e il vicepresidente, Gianfranco Giuliani e Gianfranco Summo.

“Siamo stanchi di aspettare – dichiara il presidente dell’Ordine del Lazio Guido D’Ubaldo – le tabelle sull’equo compenso sono urgenti perché garantire una retribuzione dignitosa agli operatori dei media significa tutelare la libertà di stampa che è un diritto garantito dalla Costituzione”.

Dello stesso avviso la segretaria dell’Ordine del Lazio, Serena Bortone, che, in apertura della manifestazione, ha sollecitato anche la riforma dell’Ordine che giace nei cassetti delle commissioni parlamentari competenti “da troppo tempo”, senza che si riescano a dare “risposte adeguate alle enormi trasformazioni che sta subendo la professione”.

Presenti alla manifestazione anche Roberto Rossi vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Nicola di Stefano Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e Gabriele Dossena Tesoriere dell’Ordine Nazionale.

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