Lancia panetti di hashish all’interno del carcere, giovane arrestato in flagranza dai Carabinieri

Personale del Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri della compagnia di Campobasso, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione di reati, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso di un servizio dinamico di controllo del territorio, ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane proveniente dal vicino Lazio

per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Il giovane, nel pomeriggio dello stesso giorno, è giunto nel centro di Campobasso e avvicinatosi alle mura perimetrali della Casa Circondariale ha effettuato alcuni lanci di pacchi verso la parte interna del penitenziario. La manovra non è passata inosservata e, mentre all’interno del carcere gli agenti della Polizia Penitenziaria recuperavano gli involucri, il personale della Sezione Radiomobile individuava l’autore e lo conduceva presso gli uffici.

All’interno dei pacchi lanciati sono statti rinvenuti e posti sotto sequestro due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di gr. 100, un telefono cellulare ed una cuffia auricolare, evidentemente destinati a detenuti in custodia nello stesso penitenziario.

La perfetta sinergia tra i Carabinieri e la Polizia Penitenziaria ha consentito di ricostruire immediatamente l’accaduto e di acquisire il materiale video-fotografico che permesso l’immediata individuazione del responsabile. Per lui, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte dello stesso carcere in cui aveva introdotto le sostanze stupefacenti e i dispositivi elettronici vietati. Il giovane, tratto in arresto, è stato posto a disposizione dell’A.G. di Campobasso in attesa dell’udienza di convalida.