L’armata Brancaleone… no, non c’entrano nulla le elezioni amministrative di Agnone

Sarà dedicato a L’armata Brancaleone, capolavoro del 1966 di Mario Monicelli, l’appuntamento di domani, giovedì 19 marzo, alle 19 della rassegna Suggestioni del MAXXI L’Aquila realizzata in collaborazione con L'Aquila Film Festival e con il sostegno di ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.: un ciclo di proiezioni che mette in…

Sarà dedicato a L’armata Brancaleone, capolavoro del 1966 di Mario Monicelli, l’appuntamento di domani, giovedì 19 marzo, alle 19 della rassegna Suggestioni del MAXXI L’Aquila realizzata in collaborazione con L’Aquila Film Festival e con il sostegno di ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.: un ciclo di proiezioni che mette in dialogo il cinema con i linguaggio e le opere della mostra Andrea Pazienza. La matematica del segno, visitabile ancora fino al 6 aprile.

La pellicola, che ha segnato in modo indelebile la storia della commedia cinematografica italiana, racconta del velleitario cavaliere Brancaleone da Norcia, di nobili origini, ma a capo di una singolare banda di fanfaroni nella missione per conquistare il feudo di Aurocastro, in Puglia.

Fra città saccheggiate, battaglie vinte fortuitamente e fanciulle da salvare, l’improvvisata armata attraversa la penisola italica vivendo tutti i cliché delle grandi storie dell’epica cavalleresca: un racconto unico nel suo genere, capace di unire invenzione farsesca e citazione colta.

Impossibile non cogliere la vicinanza fra il pastiche medievale, ironico e dissacrante, di Mario Monicelli e lo Zanardi medievale di Andrea Pazienza nel quale si trova la stessa attitudine a smitizzare i propri personaggi e a rappresentare una solennità paradossale e ridicola. In entrambi i casi, inoltre, l’immaginario storico diventa terreno di sperimentazione linguistica e narrativa per restituire una visione critica e disillusa sul presente.

La proiezione sarà introdotta da Piercesare Stagni, Presidente di Abruzzo Film Commission. L’ingresso è libero su prenotazione online dal sito maxxilaquila.art

Si segnala che domenica 22 marzo sarà possibile partecipare a una nuova visita guidata gratuita alla mostra Andrea Pazienza. La matematica del segno, a cura di Giulia Ferracci e Oscar Glioti. La visita si svolgerà alle ore 17, con ingresso fino a esaurimento posti, previa prenotazione online dall’indirizzo https://maxxilaquila.art/eventi/ con acquisto del biglietto di ingresso ridotto o gratuito per gli aventi diritto.