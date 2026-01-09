  • Auguri

    • Laurea: Michele Carmosino, dottore per l’undicesima volta

    Non smette di studiare, né di collezionare titoli accademici, Michele Antonio Carmosino, originario di Vastogirardi, ex presidente della Comunità Montana Alto Molise, che a 78 anni ha tagliato il traguardo della sua undicesima laurea. Dottore in Studi Storico-Artistici all’Università “La Sapienza” di Roma, aggiunge così un nuovo tassello a un percorso universitario davvero fuori dal comune.

    La prima laurea di Carmosino risale al 1972, in Ingegneria, ma da allora il suo rapporto con lo studio non si è mai interrotto. Nel corso dei decenni ha conseguito titoli in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Lettere, Scienze Politiche, Lingue e, più di recente, in Medicina, laurea ottenuta nel 2022 con successiva abilitazione alla professione medica. Un bilancio di vita che racconta la forza della curiosità e la scelta di fare della conoscenza una vocazione permanente.

    A Michele, gli auguri più sentiti, da parte della redazione de l’Eco online.

