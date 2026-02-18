“Lavorare con lentezza” di Guido Chiesa al Maxxi

Attivo, accogliente e inclusivo: è il MAXXI L’Aquila che, con le sue attività settimanali dedicate alla mostra Andrea Pazienza. La matematica del segno, invita il pubblico a entrare in dialogo con il segno potente e visionario dell’artista, riaffermando la propria vocazione a essere un luogo di cultura partecipata, senza barriere.

Giovedì 19 febbraio alle ore 19 appuntamento con la rassegna cinematografica Suggestioni, realizzata dal MAXXI L’Aquila in collaborazione con L’Aquila Film Festival e con il sostegno di ALES – Arte Lavoro e Servizi SpA. Il ciclo propone film, selezionati da Federico Vittorini, capaci di dialogare con i temi della mostra, curata da Giulia Ferracci e Oscar Glioti, ampliando lo sguardo sull’universo culturale che ha attraversato e nutrito l’opera di Pazienza.

Lavorare con lentezza di Guido Chiesa è il titolo in programma per questa settimana. La pellicola del 2004 intreccia dramma e ironia e, richiamando l’immediatezza del fumetto, restituisce l’atmosfera di una Bologna creativa e contraddittoria, la stessa che accolse Pazienza e ne accompagnò la stagione più intensa e sperimentale.

Ambientato nel 1976, negli anni segnati dall’austerity, dal terrorismo e da profonde tensioni sociali, il film racconta la storia di due giovani impegnati in un’impresa clandestina nel cuore di Bologna. Durante le lunghe ore di scavo di un tunnel sotterraneo, i protagonisti trovano rifugio nell’ascolto di Radio Alice, emittente libera e sovversiva che seppe rompere gli schemi della comunicazione tradizionale.

L’ingresso alla proiezione è libero con prenotazione online sul sito www.maxxilaquila.art.

Tornano poi nel fine settimana anche le attività di MAXXIperTUTTI, il progetto di accessibilità finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU nell’ambito del bando del Ministero della Cultura dedicato alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi. Domenica 22 febbraio alle ore 11, il MAXXI L’Aquila propone Segni d’artista, una visita guidata gratuita alla mostra in LIS rivolta ad adulti segnanti. I partecipanti potranno esplorare la mostra attraverso un percorso pensato per valorizzare il segno come strumento di comunicazione universale, capace di superare barriere linguistiche e culturali. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ENS L’Aquila. Necessaria la prenotazione scrivendo a maxxipertuttiaq@fondazionemaxxi.it.

Allo stesso indirizzo è ancora possibile iscriversi per le altre attività del progetto MAXXIperTUTTI pensate per grandi e piccoli a partire da Segni al museo!, un corso gratuito di LIS condotto dalla docente sorda Roberta Masci e dedicato a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, in programma al MAXXI L’Aquila la domenica, dalle 15:00 alle 16:30, dal 22 febbraio al 19 aprile.

Per gli adulti, invece, è possibile iscriversi alla quarta edizione di Il museo di tutti: accessibilità e partecipazione, un percorso formativo di tre giorni, dal 4 al 6 marzo, dedicato alle pratiche di accessibilità museale, in una prospettiva partecipativa e di Universal Design. A partire dall’esperienza del progetto MAXXIperTUTTI, attraverso lezioni teoriche, workshop e casi di studio, il corso invita i partecipanti a confrontarsi con metodologie di lavoro fondate sulla co-progettazione, assumendo lo spazio museale come campo di indagine e di prova per sviluppare strumenti, dispositivi e pratiche orientate all’accessibilità.

Con questo programma il MAXXI L’Aquila si conferma non solo luogo di esposizione, ma spazio vivo di incontro e condivisione, aperto a tutte e tutti, dove la cultura diventa esperienza comune e inclusiva.