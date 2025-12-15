Lavorare in montagna: baita di Prato Gentile, a Capracotta serve un gestore

Il Comune di Capracotta sta per pubblicare il nuovo bando di gara per l’affidamento della baita di Prato Gentile, uno dei luoghi più amati e frequentati del territorio, d’inverno come d’estate.

«Dopo il recesso anticipato del precedente gestore, – spiegano dall’associazione culturale “Amici di Capracotta” – la struttura è nuovamente nella disponibilità del Comune, che ora intende individuare un operatore economico capace di garantire un servizio di bar e somministrazione di alimenti e bevande all’altezza delle esigenze di turisti, sportivi e famiglie che vivono e visitano il nostro altopiano». Il bando riguarda un locale commerciale di circa 65 mq, completo di servizi e pertinenze, e rappresenta molto più di una semplice opportunità imprenditoriale: è un tassello decisivo nel progetto di rilancio di Prato Gentile.

«L’amministrazione comunale sta investendo energie, risorse e visione per valorizzare in modo concreto e duraturo questa area straordinaria. – continuano dall’associazione culturale – Tuttavia, senza la presenza forte, dinamica e coraggiosa dell’impresa privata, tutti questi sforzi rischiano di non raggiungere il loro pieno potenziale. È qui che si gioca la sfida: serve qualcuno che voglia crederci davvero, che colga il momento favorevole e che scelga di essere protagonista di un percorso forse irripetibile per Capracotta. Oggi più che mai occorrono coraggio, intraprendenza e buona volontà. È il momento di osare, di mettersi in gioco, di contribuire con passione alla crescita turistica ed economica del nostro territorio. La baita di Prato Gentile può tornare a essere un presidio strategico, vivo e accogliente — ma questo traguardo può essere raggiunto solo attraverso una virtuosa sinergia tra pubblico e privato».