Lavori sul viadotto “Santa Lucia” lungo la SS647, limitazioni al traffico sulla fondovalle Biferno

Anas sta eseguendo lavori strutturali sul viadotto “Santa Lucia” lungo la SS647 Dir B “Fondo Valle del Biferno”, all’altezza del km 7,082, nel territorio del Comune di Ripalimosani (CB). Per tutta la durata dei lavori, sarà attivo un senso unico alternato regolato da semaforo, che interesserà la statale per un tratto di circa 700 metri.

Al fine di contenere i disagi alla circolazione e ridurre la formazione di code, specialmente durante le ore di punta, Anas consiglia i seguenti percorsi alternativi per gli utenti in transito. Questi itinerari sono stati pensati per velocizzare il percorso degli automobilisti, in particolare quelli che si muovono tra Campobasso e Termoli e viceversa.

Percorsi Alternativi Consigliati:

Per il traffico proveniente da Campobasso/Ripalimosani e diretto verso Termoli: si consiglia di percorrere la nuova Tangenziale (di recente apertura) da Campobasso Nord fino all’innesto con la SS 751 “Fondo Valle Rivolo” in prossimità del km 1+000. Da lì, proseguire sulla SS 647 “Fondo Valle del Biferno” in direzione Termoli.

Per il traffico proveniente da Termoli/A14 e diretto verso Campobasso/Foggia/Ripalimosani: si raccomanda di continuare a percorrere la SS 647 fino al km 18,950 per immettersi sulla SS 751 fino al km 1,000 e, successivamente, imboccare la nuova Tangenziale fino a Campobasso Nord.

Per il traffico proveniente da Fossalto/Trivento: è possibile percorrere la SS 647 in direzione Isernia dal km 22,450 al km 18,950, per poi immettersi sulla SS 751 e, in prossimità del km 1,000, imboccare la nuova Tangenziale fino a Campobasso Nord.

Per il traffico proveniente da Isernia/Bojano e diretto verso Campobasso Nord/Ripalimosani: si suggerisce di imboccare, in prossimità del km 18,700 della SS 647, la SS 751 fino al km 1,000 e poi la nuova Tangenziale fino a Campobasso Nord.