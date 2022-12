L’elicottero della Finanza dà un passaggio a Babbo Natale, doni e sorrisi per tutti i bambini

Oggi, all’Aeroporto d’Abruzzo, è atterrato Babbo Natale. In volo sull’elicottero AW139 della Guardia di Finanza di Pescara, Santa Claus, accompagnato dai suoi Elfi, ha portato doni e sorrisi ai bambini accorsi con le loro famiglie nell’hangar del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, trasformato per l’occasione in un villaggio dello svago e delle meraviglie per i più piccoli.

L’iniziativa, il Natale Solidale targato GdF, è stata organizzata dal Comando Provinciale e dal ROAN delle Fiamme Gialle pescaresi per i figli dei finanzieri che operano ogni giorno nella provincia adriatica, i bimbi del quartiere “Rancitelli” e i piccoli pazienti onco-ematologici dell’associazione “A.G.B.E.”.

Tutti insieme, i bambini hanno vissuto un’atmosfera magica, scandita dai cori dei canti natalizi e dai giochi degli animatori, in una cornice, quella dell’hangar GdF, che si è accesa di solidarietà e di sorrisi dinanzi a regali inaspettati.

“Il Natale è per tutti” ha ricordato il Colonnello t.ST Antonio Caputo, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara “ed oggi abbiamo voluto aprire a tutti, ai grandi e ai più piccoli, le nostre caserme, per condividere insieme momenti di gioia, di fratellanza e di comunione. La Guardia di Finanza di Pescara, ancora una volta, è tra la gente e per la gente”.

“Sono molto soddisfatto della manifestazione e del clima solidale che si è creato” ha dichiarato il Ten. Col. Salvatore Vaporieri, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale “e vedere i bambini giocare e stupirsi per l’arrivo di Babbo Natale è sempre una forte emozione. Lo è ancora di più quando lo sforzo organizzativo è teso ad abbattere tutte le differenze e ad includere il più possibile. Davvero una bella giornata!”