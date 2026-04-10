Castiglione isolato, il preside Fuiano attiva la didattica digitale integrata per gli studenti di montagna

Il dirigente dell’istituto scolastico superiore “Palizzi Mattei” di Vasto, il preside Gaetano Fuiano, già reggente dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, ha disposto l’attivazione della didattica digitale integrata (DDI) in modalità mista per gli studenti residenti nel Comune di Castiglione Messer Marino a causa di «gravi criticità della viabilità».

«Preso atto delle segnalazioni pervenute riguardanti le gravi condizioni di dissesto idrogeologico, frane

e interruzioni stradali che interessano il territorio di Castiglione Messer Marino, – si legge nella disposizione siglata dal dirigente scolastico Fuiano – e considerato che tali condizioni rendono oggettivamente impossibile o estremamente pericoloso il raggiungimento in sicurezza della sede scolastica per gli studenti provenienti dalle zone colpite; valutata la necessità di garantire il diritto all’istruzione e la continuità didattica per gli alunni impossibilitati a frequentare in presenza; dispone che a decorrere da lunedì 13 aprile, è autorizzata l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutti gli studenti residenti o dimoranti nel comune di Castiglione Messer Marino».

La disposizione avrà validità da lunedì 13 aprile e fino a sabato 18 aprile, fatta salva una successiva valutazione inerente il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità o fino a nuova comunicazione ufficiale delle autorità competenti.

Con la quasi totalità delle provinciali chiuse al traffico veicolare per dissesto, gli studenti di Castiglione sono costretti a raggiungere la sede scolastica di Vasto affrontando un viaggio di quasi due ore percorrendo la fondovalle Sangro e addirittura l’autostrada. Proprio per scongiurare tali disagi l’amministrazione comunale di Castiglione ha chiesto alle autorità scolastiche di attivare modalità di didattica a distanza.