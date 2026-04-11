Provinciali chiuse nell’Alto Vastese, il Pd propone la sospensione del pagamento del bollo auto

Si è svolta a San Vito Chietino, l’assemblea provinciale del PD di Chieti. La relazione del segretario Leo Marongiu è stata aperta con la questione dei problemi nell’alto Vastese, in seguito agli eventi legati al maltempo della settimana scorsa.

«E’ drammatica la situazione della viabilità nella zona dell’ Alto Vastese con alcune municipalitaà che sono quasi isolate e con arterie viarie fortemente compromesse. – spiegano Marongiu e la responsabile del circolo intercomunale Alto Vastese, Cristina Lella – Castiglione M.M. e Schiavi sono le zone più colpite, così come disagi sulla circolazione e danni vari si registrano a Guilmi, Carunchio, Roccaspinalveti, Fraine, Castelguidone, Torrebruna, San Giovanni Lipioni e Celenza sul Trigno. La situazione è talmente difficile che non basteranno interventi ordinari, ma c’è bisogno di una presa di atto immediata da parte della Regione Abruzzo e del Governo nazionale per stanziamenti economici straordinari per il ripristino in tempi certi delle infrastrutture».

«Su questo l’assemblea ha votato un ordine del giorno per impegnare i propri eletti in consiglio regionale a monitorare costantemente le attività della Giunta Marsilio che appaiono oggi lente e senza il ricorso necessario a risorse proprie per i primi interventi. – continuano gli esponenti del Pd – La compromissione della viabilità ha un impatto anche con i tempi di percorrenza per raggiungere le strutture sanitarie, il posto di lavoro, gli istituti scolastici e gli altri servizi dislocati negli enti. In questo senso non basta la seconda ambulanza, invocata in tempi ordinari e mai arrivata, ma quasi svuotata adesso di ogni efficacia con la difficoltà a percorrere le strade interne.

Attenzione che questa emergenza non possa trasformarsi, quindi, in una rassegnata corsa allo spopolamento delle aree interne senza azioni forti e rapide. Un’altra proposta, avanzata dal segretario provinciale e dalla segretaria del circolo dell’Alto Vastese riguarda la sospensione del bollo auto. La sospensione del bollo auto per queste aree, nelle condizioni di percorribilità ridotta nell’Alto Vastese, può essere un primo parziale segnale a cui deve seguire ogni sforzo per concentrare risorse economiche sulla viabilità complessiva in provincia di Chieti».