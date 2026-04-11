Albero pericolante, abitazioni evacuate a Torrebruna: si attende l’intervento dei Vigili del fuoco

Abitazioni fatte evacuare, da giorni ormai, perché un albero, interessato da uno smottamento, minaccia di abbattersi al suolo coinvolgendo le case a Torrebruna.
A oltre dieci giorni dallo smottamento, non si capisce ancora bene chi debba intervenire, se il Comune, la Prefettura, i Vigili del fuoco, la Protezione civile.
Nella giornata di oggi, probabilmente, il caso verrà risolto grazie all’intervento dei Vigili del fuoco.
«Siamo in attesa dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, a seguito di una perizia di un tecnico agronomo abilitato» spiega alla nostra redazione il sindaco di Torrebruna, Francesco Troilo.