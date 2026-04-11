Riaperta la sp 71 per Castelverrino, Petrecca: «Agnone riattiva il secondo sbocco verso la fondovalle Verrino, grazie anche alla Provincia»

Riaperto al traffico, già da questa mattina, il tratto della S. P. 71 per Castelverrino, quello che da Agnone permette di scendere sulla fondovalle Verrino. Occorre ovviamente transitare con prudenza in quanto sono ancora in corso lavori di sistemazione e mitigazione. Ne dà notizia, dal Coc comunale di Agnone, il consigliere delegato alla viabilità e trasporti, Mario Petrecca.

«Abbiamo riaperto, in pochi giorni, la strada provinciale che dalla zona della Ripa scende fino alla fondovalle Verrino. – spiega Petrecca – Per Agnone è una strada importante e strategica, perché grazie ad essa ora abbiamo un secondo sbocco sulla fondovalle Verrino. L’arteria era stata interessata da due smottamenti, con parziale compromissione del fondo stradale. Grazie alla sinergia operativa tra Comune di Agnone e Provincia e alla disponibilità dei tecnici provinciali Cifelli e Di Iacovo, siamo riusciti a riaprire al traffico questo importante tronco viario. La raccomandazione, tuttavia, è quella di procedere con cautela per via del materiale che può continuare a cadere».