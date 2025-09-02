Libri, Tanzj presenta ‘Tre vite, un destino’. Appuntamento a Palazzo San Francesco

Un incontro che vi farà entrare nel cuore di tre vite intrecciate da un destino comune.

Giovedì 4 settembre, alle ore 18:00, nella sala consiliare di Palazzo San Francesco, sarà presentato Tre vite, un destino, il nuovo romanzo di Francesco Paolo Tanzj edito da Graus.

Un libro intenso, ispirato a storie vere e ambientato nel mondo della scuola, dove un professore di filosofia, uno studente difficile e una madre ansiosa si ritrovano legati da un filo invisibile che cambia per sempre le loro esistenze.

Tre linguaggi, tre visioni, tre esperienze forti che si incontrano tra i banchi di un liceo romano, nelle strade della città, nei dialoghi sospesi di un Caffè delle Arti. Una fuga, un incidente, un ospedale: eventi che mettono a nudo le fragilità e i limiti di ciascuno, portandoli oltre le certezze.

Tre vite, un destino è uno spaccato autentico e avvolgente, che ci ricorda come, almeno una volta nella vita, tutti siamo stati parte di questo microcosmo

