L’Organizzazione internazionale Italo-Latino-Americana accolta nel borgo simbolo di rinascita delle aree interne

Un incontro proficuo che ha posto le basi per una futura collaborazione internazionale: il 30 luglio 2025, una delegazione dell’IILA, organismo intergovernativo con sede a Roma, istituito nel 1966 come strumento di stimolo e potenziamento delle relazioni tra l’Italia e l’America Latina, è stata accolta a Castel del Giudice (IS) dal sindaco Lino Gentile, insieme ad amministratori e realtà imprenditoriali del territorio, nell’ambito di un briefing conoscitivo volto ad avviare una possibile intesa su progetti di sviluppo sostenibile e innovazione.

La capodelegazione di IILA e segretario tecnico scientifico, dott.ssa Tatiana Ribeiro Viana, e il dott. Mauro Vandali della Segreteria Tecnico Scientifica, sono stati accompagnati in visita guidata in un tour tra le esperienze virtuose del borgo che negli ultimi anni hanno attirato l’attenzione di enti e istituzioni a livello nazionale e internazionale e alle nuove in fase di realizzazione grazie al progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con cui il Comune ha vinto il Bando Borghi Linea A del PNRR. I delegati hanno scoperto la storia della riconversione di terreni abbandonati che ha dato vita ai meleti biologici dell’azienda agricola Melise, il birrificio agricolo Maltolento, l’Apiario di Comunità, l’albergo diffuso Borgotufi, nato dal recupero di stalle e fienili che costituivano l’antico abitato, la costituzione della CER – Comunità Energetica Rinnovabile che vede l’adesione di circa 70 cittadini, la rinascita del centro storico tramite soluzioni strategiche di ristrutturazione di vecchi stabili che saranno trasformati in residenze smartworking per il lavoro digitale, le residenze di senior social housing, il forno di comunità, l’incubatore culturale. Ma anche le iniziative culturali con approccio comunitario come il workshop di fumetto e di musica, le rassegne letterarie, il CastelDelGiudice Buskers Festival, la Festa della Mela, gli incontri sul turismo delle radici. E poi Progetto Appennino, in collaborazione con Fondazione Edoardo Garrone, il campus di formazione per giovani imprenditori appenninici e per il rafforzamento di reti d’impresa per realtà già presenti sul territorio.

“L’IILA ha mostrato grande interesse per il modello di rigenerazione adottato qui a Castel del Giudice, soprattutto per l’approccio integrato tra sostenibilità ambientale, sociale ed economica – ha dichiarato il sindaco Lino Gentile. – Ci auguriamo che questa visita sia il primo passo verso una cooperazione che possa portare benefici reciproci e nuove opportunità di confronto tra territori, anche oltreoceano, in particolare con quelle realtà latinoamericane interessate a condividere modelli di sviluppo rurale, inclusione, innovazione territoriale ed azioni di accoglienza ed integrazione di nuovi abitanti nei borghi, con particolare attenzione alla formazione linguistica, civica e professionale”. Come sottolineato dalla dottoressa Ribeiro Viana: “La visita al Comune di Castel del Giudice ha offerto significativi spunti di cooperazione e aperto interessanti opportunità di alta formazione per i Paesi membri dell’IILA“.