Lutto cittadino a Castel del Giudice per l’ultimo abbraccio della comunità ai fratelli Alessio e Simone Gentile

A seguito della tragica e prematura scomparsa dei giovani Simone e Alessio Gentile, il Vice Sindaco di Castel del Giudice, Claudio Cenci, con Ordinanza n. 4 del 21 maggio 2026, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata…

A seguito della tragica e prematura scomparsa dei giovani Simone e Alessio Gentile, il Vice Sindaco di Castel del Giudice, Claudio Cenci, con Ordinanza n. 4 del 21 maggio 2026, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani venerdì 22 maggio 2026, in occasione delle esequie che avranno luogo nella Chiesa di San Nicola alle ore 10.

Simone e Alessio si sono distinti nel corso della loro vita per il costante e generoso impegno sociale, civile e umano a favore del territorio e della comunità, rappresentando un esempio luminoso di partecipazione attiva, solidarietà e vicinanza al prossimo. La loro memoria resterà viva nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerli.

In ottemperanza all’ordinanza, nel corso della giornata di lutto è stata disposta la sospensione delle manifestazioni pubbliche programmate incompatibili con il carattere luttuoso della ricorrenza; delle attività dei cantieri edili e stradali, pubblici e privati, per l’intera giornata; la chiusura temporanea delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi in concomitanza con lo svolgimento delle esequie.

L’Amministrazione Comunale, interpretando il sentimento dell’intera comunità, si stringe con profonda commozione al dolore della famiglia in questo momento di grande sofferenza ed invita la cittadinanza, le associazioni, le organizzazioni sociali e produttive e tutte le istituzioni locali a esprimere, nelle forme ritenute più opportune e rispettose, la propria partecipazione al lutto cittadino e la vicinanza alla famiglia colpita da così grave perdita.