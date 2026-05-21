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giovedì 21 Maggio 2026
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Ottocentomila euro, 230 posti a sedere: inaugurata la mensa scolastica dell’istituto scolastico di Agnone

È stata inaugurata la nuova mensa a servizio degli studenti della scuola dell’infanzia e della primaria dell’istituto onnicomprensivo “G.N. D’Agnillo - Molise Altissimo” di Agnone. L’opera, realizzata con un intervento complessivo di 800 mila euro, completa il progetto…

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È stata inaugurata la nuova mensa a servizio degli studenti della scuola dell’infanzia e della primaria dell’istituto onnicomprensivo “G.N. D’Agnillo – Molise Altissimo” di Agnone.

L’opera, realizzata con un intervento complessivo di 800 mila euro, completa il progetto del nuovo polo scolastico avviato dall’amministrazione del compianto sindaco Michelino Carosella. Ben 230 posti a disposizione, arredamento curato nei minimi dettagli, cucina all’avanguardia: la mensa amplia il servizio offerto agli studenti.

Soddisfatto il sindaco Daniele Saia che, insieme al suo gruppo, ha seguito con attenzione le diverse fasi dei lavori. «Avevamo promesso ai cittadini una mensa scolastica e l’abbiamo realizzata. – ha commentato il primo cittadino – Ora i ragazzi possono formarsi in un istituto sostenibile dal punto di vista energetico, sicuro dal punto di vista sismico e dotato delle migliori tecnologie. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato all’opera».

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