Macchina escavatrice trancia condotta del gas, i Vigili del fuoco evitano il peggio

Nella mattinata di ieri i Vigili del Fuoco di Isernia sono stati allertati per una fuga gas, in Via XXIV Maggio nel Comune di Isernia, causata da una macchina escavatrice che ha parzialmente tranciato la condotta di distribuzione del Gas Metano. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente disposto l’evacuazione del cantiere e bloccato, con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, la viabilità lungo l’arteria stradale (interna all’area di possibile innesco); riuscendo anche a bloccare parzialmente la fuoriuscita del gas.

L’area fino al termine dei lavori di messa in sicurezza, terminati nelle prime ore serali, è stata costantemente monitorata, a cura del personale VF, al fine di controllare le aree di possibile innesco; il gestore del rete del gas ha effettuato, in somma urgenza, un by pass della condotta parzialmente tranciata isolando la linea oggetto del guasto.

Durante le operazioni di realizzazione del by pass è rimasto completamente interdetta al traffico il tratto cittadino di Via XXIV Maggio, tra la rotonda “SS17/Casa Circondariale” e la Caserma dei Carabinieri, con ripercussioni sulla viabilità locale e sulla limitrofa Strada Statale 17.