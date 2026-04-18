Carenze igieniche e di sicurezza, quasi diecimila euro di sanzioni per un locale pubblico

Sulmona e Valle Peligna – Dalle ore serali di ieri e sino a tarda notte, i militari Compagnia Carabinieri di Sulmona hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato la città di Ovidio e…

Sulmona e Valle Peligna – Dalle ore serali di ieri e sino a tarda notte, i militari Compagnia Carabinieri di Sulmona hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato la città di Ovidio e l’intera Valle Peligna.

La serrata attività di controllo posta in essere dai Carabinieri, inquadrata nell’alveo delle determinazioni condivise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, Dottor Vito Cusumano, è stata orientata al controllo dei locali pubblici, nell’ottica di prevenire situazioni di rischio in danno degli avventori, al contrasto della cosiddetta “mala movida” e all’incremento della sicurezza stradale.

Il dispositivo dispiegato dall’Arma territoriale, avvalendosi anche delle specifiche competenze del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Pescara, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di L’Aquila e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila, ha proceduto al controllo di cinque esercizi pubblici.

Il titolare di uno dei locali sottoposto a verifiche, segnalato agli organi competenti, è stato sanzionato per la violazione di norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e per gravi carenze e inadeguatezze igienico – sanitarie, gestionali e in materia di prevenzione degli incendi. Per tale motivo sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a oltre 9.500 €. Il personale della ASL1, intervenuto sul posto a supporto dell’attività dell’Arma, ha disposto l’immediata sospensione dell’utilizzo del piano interrato del locale per la mancanza dei requisiti minimi strutturali.

I Carabinieri, inoltre, hanno proceduto al controllo degli avventori dei locali, alla ricerca di soggetti colpiti dal divieto di accesso ai locali pubblici. La presenza dell’Arma sul territorio si è concentrata presso i luoghi maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza ed in particolare nelle aree dove è vietato l’accesso alle persone colpite dal divieto di accesso alle aree urbane, il DACUR.

Le numerose pattuglie impiegate, sia dell’Aliquota Radiomobile che delle Stazioni dipendenti, hanno identificato 147 persone nel corso della serata, tra cui 21 di origine straniera, sul conto delle quali sono state esperite verifiche circa la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale.

7 soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale che prevedono l’obbligo di permanere in casa negli orari serali e notturni sono stati controllati dai Carabinieri.

La significativa attività di controllo del traffico veicolare sulle maggiori arterie viarie della Valle Peligna, che si è concretizzata con il controllo di 98 veicoli e dei relativi occupanti, è stata condotta ricorrendo all’uso dell’etilometro del drug test ed è stata improntata alla prevenzione degli incidenti stradali, spesso conseguenza della micidiale combinazione tra alta velocità e uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcool.