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domenica 19 Aprile 2026
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Ventunenne trovato morto con ferite da arma da taglio, Carabinieri indagano per omicidio

(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione Histoniense. Si indaga per omicidio: il ragazzo sarebbe…

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(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione Histoniense. Si indaga per omicidio: il ragazzo sarebbe stato accoltellato. Il giovane sarebbe stato trovato dai genitori con ferite d’arma da taglio sul corpo.  Sul posto ci sono polizia, sanitari del 118 e carabinieri. Sono questi ultimi ad occuparsi del caso. Sul posto arrivati anche gli agenti della polizia locale, il medico legale e il pm di turno della Procura di Vasto, Silvia Di Nunzio.  

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