Alpinista scivola e rimane ferito sul Gran Sasso: recuperato in elicottero dal Soccorso alpino

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo nella giornata odierna sul massiccio del Gran Sasso, nei pressi della Via delle Creste, per soccorrere un alpinista di 34 anni originario di Guardiagrele (CH), scivolato durante la progressione.

Ricevuta la richiesta di aiuto, è stato immediatamente attivato l’elicottero del servizio di elisoccorso regionale decollato dall’Aquila che ha raggiunto il target fornito, sbarcando sul posto il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria del 118 prima di posizionarsi in piazzola a Prati di Tivo.

Parallelamente, il Tecnico di Centrale Operativa del CNSAS ha mantenuto il contatto diretto con l’infortunato, fornendo indicazioni utili in vista delle operazioni di recupero.

Una volta raggiunto, il ferito è stato stabilizzato sul posto: presentava traumi agli arti inferiori e un evidente stato confusionale. Le operazioni si sono svolte in un contesto particolarmente complesso, su terreno ripido e scomodo, che ha richiesto rapidità e precisione nell’esecuzione delle manovre.

Il recupero è stato effettuato mediante verricello da parte dell’elicottero

L’infortunato, una volta stabilizzato e imbarellato sul pendio e recuperato, è stato trasportato in ospedale all’Aquila per le cure del caso.