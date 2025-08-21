  • News

    • “Mai gridare al lupo”, trekking narrato di beneficenza nel Parco nazionale

    Trekking Narrato di beneficenza a favore della Fondazione A.ca.r.ef. a favore della ricerca per la lotta alle malattie neurodegenerative. Tutti i proventi saranno devoluti alla ricerca.

    l Colli Alti e la Valle Papera

    Maria Gabriella Donà e Tiziano Testa ci accompagneranno lungo un percorso che si snoda nell’altopiano che sovrasta Pescasseroli, raggiunto l’attacco del sentiero con le macchine ci avvicineremo ai piedi del monte Marsicano, costante scenografia di tutto il trekking narrato dedicato alla storia (vera) di un giovane biologo che venne inviato nell’artico per studiare i lupi, una volta arrivato a destinazione, si sforzerà di sopportare le avversità della natura, il tutto mentre documenterà le affascinanti abitudini dei lupi.

    La zona oggi è diventata un importante corridoio per gli animali selvatici tra cui il lupo, che utilizza questi passaggi per spostarsi da un territorio di caccia ai rendez-vous che utilizzano per la gestazione dei cuccioli.

    Quando: 24 Agosto 2025
    Durata:     Dalle 9 alle 15
    Distanza: 6 km
    Dislivello: 300 mt
    Difficoltà: Turistico (Facile) adatto anche a famiglie con bambini (raccomandato)
    Pranzo al sacco
    Luogo e ora appuntamento: Piazza Sant’Antonio ore 8:30

    Prezzo 30 euro (sconti per famiglie)

    Puoi prenotare anche via mail scrivendo a info@apiedinelparcodabruzzo.it, oppure via telefono o WhatsApp al numero 333 960 70 79

