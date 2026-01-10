Maltempo: albero si abbatte sulla sede stradale e trancia i cavi elettrici, Vigili del fuoco al lavoro

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Sant’Elena Sannita per la caduta di un albero imponente e ultracentenario sulla sede di una strada comunale. L’intervento è stato effettuato in condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, caratterizzate da temperature rigide, che hanno reso più complesse le operazioni di soccorso.

La caduta dell’albero ha interessato anche un cavo di distribuzione elettrica ENEL, risultato tranciato, causando l’interruzione della fornitura di energia elettrica a circa 15 abitazioni. A seguito dell’evento, quindici famiglie, tra cui nuclei con bambini e persone anziane, sono rimaste temporaneamente senza riscaldamento, rendendo necessario un rapido intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di vivibilità.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha operato per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del tronco, anche grazie all’ausilio di un trattore con pala messo a disposizione da un agricoltore del posto, in un’ottica di fattiva collaborazione con la comunità locale.

Sul posto è intervenuto anche personale ENEL per le operazioni di ripristino della linea elettrica danneggiata.