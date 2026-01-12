Maltempo già archiviato: da domani sensibile aumento delle temperature

SITUAZIONE: sull’Italia tende ad affermarsi un campo anticiclonico, in espansione dal Mediterraneo occidentale, che riporta condizioni di tempo più stabile ed in prevalenza soleggiato. Tale situazione appare scarsamente evolutiva e manterrà bel tempo anche nei prossimi giorni, fatta eccezione per annuvolamenti tra la Liguria e l’alta Toscana, associati a qualche debole precipitazione. La ventilazione, oggi, sarà ancora localmente forte dai quadranti settentrionali sulle regioni del Sud, ma con tendenza a progressiva attenuazione e generale rotazione dai quadranti meridionali, con rinforzi domani su tutte le aree tirreniche, specie tra le Isole maggiori. Di conseguenza le temperature subiranno un sensibile e generale aumento domani, sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Martedì 13 gennaio 2026

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile aumento, localmente marcato nei valori minimi sulle aree appenniniche occidentali.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.