Maltratta moglie e figlio, arrestato un uomo violento nel Vastese

Alle prime ore del mattino una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del NORM dei Carabinieri di Vasto, a seguito di richiesta di intervento pervenuta sul numero d’emergenza 112, dove venivano segnalati maltrattamenti presso una famiglia di questo centro abitato, hanno proceduto all’arresto di un uomo 44enne, residente a Vasto e originario della provincia di Foggia. Sul posto i carabinieri operanti constatavano che l’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, aveva prima minacciato la propria moglie e poi percosso il figlio di 14 anni (successivamente accompagnato presso il locale Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticata una prognosi di 10 giorni), il tutto in presenza di altri 5 figli minorenni di cui alcuni anche in tenera età. Nella circostanza si accertava che le violenze sia fisiche che verbali persistevano da oltre quattro anni.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di essere trasferito presso la prima Casa di Reclusione disponibile.

