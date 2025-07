Maltrattamenti ed estorsione continuata ai danni della nonna, 21enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne del luogo resosi responsabile di maltrattamenti e di estorsione continuata ai danni della nonna (artt. 572,629 e 81 c.p.).

I militari ricevevano una richiesta di aiuto da parte della donna che riferiva di essere stata minacciata dal nipote al quale, impaurita, consegnava il proprio telefono cellulare e la somma di 50 Euro. Gli immediati accertamenti consentivano di appurare la situazione di estremo pericolo in cui la donna versava, causata dalle continue richieste di denaro e dalle violenze fisiche e psicologiche che il nipote le formulava da diverso tempo.

Prontamente, i militari rintracciavano il giovane e lo sottoponevano a perquisizione personale, trovandogli addosso parte del denaro estorto, il telefono cellulare sottratto alla nonna e gr.0,2 di hashish. Alla luce di quanto constatato, il giovane veniva arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Larino per ivi permanere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB). Contestualmente il 21 enne veniva segnalato amministrativamente alla Prefettura di Campobasso per la violazione dell’art. 75 DPR 309/1990 (detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti).

Nel corso della successiva udienza, l’arresto veniva convalidato e a carico del giovane veniva confermata la custodia in carcere.