Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, arrestato dalla Polizia

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha tratto in arresto un uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla sala operativa per urla provenienti da un appartamento nel centro abitato del Capoluogo.

Sul posto la Volante ha individuato un soggetto, già noto alle forze di polizia, intento a rincorrere e minacciare un passante in strada. L’uomo in questione, infatti, mentre si trovava all’interno dell’abitazione oggetto della segnalazione, si era accorto della presenza di persone in strada ed era dunque uscito fuori con il preciso intento di intimidire i passanti per evitare che venisse allertata la Polizia.

Una volta fermato dai poliziotti intervenuti, l’uomo si è giustificato dicendo di trovarsi sul posto poiché poco prima aveva avuto una semplice discussione con la moglie, sminuendo quanto segnalato al 113.

Dagli accertamenti svolti è emerso in realtà che nella circostanza la donna era stata vittima insieme ai propri figli di minacce e aggressione fisica da parte del marito, non nuovo a simili comportamenti nei loro confronti.

Sulla base di quanto emerso nel corso dei successivi approfondimenti svolti in Questura, l’uomo è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la Casa Circondariale. Nella giornata del 1° agosto si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, all’esito della quale il GIP del Tribunale di Campobasso ha disposto l’adozione della misura della custodia cautelare in carcere.