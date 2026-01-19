Maltrattamenti in famiglia: revocati i domiciliari, 45enne finisce dietro le sbarre

Celano (AQ) – I Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un 45enne del posto dopo che ha violato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta a suo carico con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il beneficio è stato revocato dal Tribunale di Avezzano, che ha emesso nei confronti dell’uomo un’ordinanza che dispone l’aggravamento della misura con applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento giudiziario è stato eseguito nel pomeriggio del 14 gennaio scorso dai Carabinieri della Stazione di Celano, che hanno prelevato l’uomo dalla propria abitazione e lo hanno condotto presso la casa circondariale di Avezzano.

Sono diverse le violazioni delle prescrizioni contestate dagli uomini dell’Arma, due delle quali hanno visto il 45enne allontanarsi dal proprio domicilio senza preventiva autorizzazione del Giudice. In una di tali circostanze l’uomo è stato prontamente rintracciato dai militari e arrestato, per poi tornare a scontare la misura degli arresti domiciliari una volta ripristinata.

Le violazioni accertate sono state relazionate all’Autorità Giudiziaria che, in considerazione della gravità dei fatti e della reiterazione delle condotte, ha deciso di disporre l’aggravamento della misura restrittiva nei confronti dell’uomo.

