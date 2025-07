Mamma orsa con piccoli a Vastogirardi, il sindaco Cea firma l’ordinanza per evitare interazioni

Un esemplare di orso, una femmina, con alcuni piccoli al seguito, è stato avvistato in questi giorni a Villa San Michele, frazione di Vastogirardi. Dopo le opportune verifiche il sindaco Antonio Cea ha firmato l’ordinanza con la quale dispone il «divieto di avvicinarsi agli esemplari di orsi, in premessa descritti, a piedi, in auto e con qualunque mezzo a distanze inferiori a trecento metri». Presumibilmente si tratta dell’orsa “Bambina” avvistata giorni fa anche a Roccaraso.

In caso di avvistamento e necessità di contattare il Pronto Intervento Orso al numero 3792127878.

L’ordinanza sindacale prevede anche il divieto di illuminare con qualsiasi lampada e altre fonti luminose gli esemplari di orsi se non per attività di dissuasione, messe in atto esclusivamente da personale autorizzato; il divieto di alimentare gli orsi in qualsiasi modo, anche rendendo disponibili fonti trofiche destinate a specie animali domestiche; il divieto di ostacolare il lavoro delle squadre deputate alla dissuasione; il divieto di lasciare all’aperto e in luogo accessibile i cassonetti dell’umido, fino a nuove disposizioni.