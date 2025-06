Marco Di Paola eletto vicepresidente del Coni

“Accogliamo con orgoglio l’elezione del presidente Fise, Marco Di Paola, come Vicepresidente CONI. Siamo certi che onorerà il suo ruolo con la passione e la competenza che ogni giorno dedica alla Federazione Italiana Sport Equestri, e che questo nuovo e importante incarico porterà ancora maggiore lustro al mondo dello sport equestre italiano.”

Con queste parole la presidente Fise Molise, Laura Praitano, commenta la notizia dell’elezione di Marco Di Paola, presidente Fise, come Vicepresidente del CONI, accanto a Luciano Buonfiglio.

Un ruolo di rilievo che rende grande onore alla figura del nostro presidente e allo sport equestre del nostro Paese. Qui le parole di Marco Di Paola:

“È per me un grande onore essere stato eletto Vicepresidente del CONI per il quadriennio 2025–2028, insieme a Diana Bianchedi. Rivolgo i miei complimenti al Presidente Luciano Buonfiglio per la sua elezione e per il prestigioso incarico che si appresta a ricoprire. Sarà per me un privilegio collaborare al suo fianco.

Un sentito ringraziamento va a Giovanni Malagò, che ha guidato il CONI e il movimento sportivo tricolore per dodici anni con competenza, visione e passione. A lui mi legano stima, riconoscenza e un’amicizia sincera, maturata in anni di lavoro condiviso per lo sport italiano.”