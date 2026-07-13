Mare mosso, bagnanti rischiano di affogare: tratti in salvo dal personale della Guardia costiera

Prosegue l'attività della Guardia Costiera di Termoli, sotto il coordinamento della Direzione Marittima dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, nell'ambito dell'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026". Nel weekend il personale della Guardia Costiera di Termoli e dell'Ufficio…

Prosegue l’attività della Guardia Costiera di Termoli, sotto il coordinamento della Direzione Marittima dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”.

Nel weekend il personale della Guardia Costiera di Termoli e dell’Ufficio Locale Marittimo delle Isole Tremiti ha assicurato un’intensa attività di pattugliamento e vigilanza, sia in mare che lungo il litorale molisano e nell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti, a tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione, del rispetto della normativa vigente e dell’ambiente marino e costiero.

Nel corso dell’attività di vigilanza sono state accertate tre violazioni amministrative, di cui due in materia di sicurezza della navigazione e una per violazione dell’Ordinanza di sicurezza balneare. Il personale della Guardia Costiera ha proceduto alla contestazione di tre sanzioni amministrative, per un importo complessivo di circa 1.500 euro e un sequestro amministrativo.

Nel corso dell’attività sono state inoltre controllate diverse unità da diporto risultate pienamente conformi alla normativa vigente, alle quali è stato rilasciato il Bollino Blu, attestazione che consente di agevolare eventuali successivi controlli durante la stagione estiva.

L’attività della Guardia Costiera si è confermata anche quale fondamentale presidio di soccorso.

Nella mattinata del 12 luglio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, il personale è intervenuto presso la spiaggia di Ramitelli, nel territorio di Campomarino, dove due bagnanti erano andati in difficoltà a causa del mare mosso. I due uomini, inizialmente aiutati da alcuni bagnanti presenti, sono stati assistiti dal personale della Guardia Costiera e affidati alle cure del personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasferimento presso il presidio ospedaliero per gli accertamenti del caso. Anche i cinque bagnanti intervenuti per prestare il primo soccorso sono stati sottoposti a controlli sanitari sul posto, risultando in buone condizioni.

Nel tardo pomeriggio della stessa giornata la Sala Operativa della Capitaneria di Porto ha inoltre coordinato due interventi di assistenza in mare. Il primo ha riguardato un natante da diporto di circa sei metri, rimasto alla deriva nelle acque antistanti il porto turistico di Campomarino a causa di un’avaria al motore, con il diportista tratto in salvo senza conseguenze. Il secondo ha interessato un’imbarcazione a vela con quattro persone a bordo, assistita nelle acque a nord delle Isole Tremiti e successivamente scortata in sicurezza fino al campo boe delle Arene di Isole Tremiti.