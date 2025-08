Materiali riciclati, approccio green ed energia pulita: Casearia 2025 è eco friendly

Casearia è eco friendly. Nel panorama delle manifestazioni fieristiche italiane, Casearia – Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani – dal 29 al 31 agosto 2025 la 3° edizione ad Agnone (IS) – non si distingue solo per essere la prima e più grande del settore lattiero-caseario del Centro e Sud d’Italia, ma anche per il suo approccio innovativo alla sostenibilità ambientale.

Casearia ha fatto dell’ecologia uno dei suoi pilastri fondamentali, con l’obiettivo ambizioso di rendere l’evento sempre meno impattante dal punto di vista ambientale. Questa filosofia green è una scelta etica fatta dagli organizzatori e una strategia di lungo termine che mira a trasformare la Fiera in un punto di riferimento per l’organizzazione di eventi sostenibili.

L’approccio eco friendly di Casearia si estende a ogni aspetto organizzativo. EM Live, partner logistico della fiera, ha adottato una politica di totale sostenibilità per tutti i materiali utilizzati nell’evento. Gli allestimenti degli stand e i materiali per la comunicazione saranno realizzati esclusivamente con materiali rinnovabili, completamente PVC free e 100% riciclabili. L’utilizzo di plastica riciclata certificata ecofriendly per gli allestimenti testimonia l’attenzione verso il riutilizzo delle risorse e la riduzione dei rifiuti. Sono stati predisposti punti di raccolta differenziata strategicamente distribuiti nell’area fieristica, facilitando ai visitatori e agli espositori la corretta separazione dei rifiuti.

Un aspetto particolarmente innovativo riguarda la gestione del liquido di governo dei formaggi esposti, che verrà smaltito secondo protocolli specifici per ridurre l’impatto ambientale. Anche le vernici utilizzate per gli allestimenti sono rigorosamente ad acqua, prive di agenti chimici nocivi, contribuendo a mantenere elevata la qualità dell’aria negli spazi espositivi.

Un elemento distintivo di questa edizione è la partnership con Enel, che conferma l’impegno della fiera verso l’utilizzo di energie rinnovabili. Il Palasport polifunzionale di Agnone, che per la prima volta ospiterà l’intero evento al coperto, sarà alimentato esclusivamente da energia pulita, riducendo significativamente l’impronta carbonica della manifestazione. La presenza di Enel non si limita alla fornitura energetica: è previsto infatti un corner espositivo dedicato, che permetterà ai visitatori di approfondire le tematiche legate alla sostenibilità energetica e alle soluzioni innovative per la transizione ecologica.

Casearia promuove un modello di turismo caseario sostenibile che va oltre la semplice manifestazione fieristica. L’evento si inserisce in una dinamica più ampia di valorizzazione dei borghi rurali e dei paesaggi naturali legati alla produzione casearia, contribuendo a uno sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali. La scelta di Agnone, Città del Formaggio 2025 ONAF, in Alto Molise, rappresenta anche l’impegno verso la valorizzazione delle aree interne del Paese, per attrarre visitatori ed appassionati in una zona d’Italia ad alta vocazione agricola, ricca di biodiversità – si trova tra la Riserva della Biosfera MaB UNESCO Alto Molise e ad un passo dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – e con una radicata cultura nella produzione dei formaggi.

Con oltre 70 espositori e circa 7.000 visitatori attesi, Casearia 2025 dimostra che sostenibilità ed eccellenza possono convivere armoniosamente, creando valore non solo per gli operatori del settore ma anche per la comunità e il territorio. La manifestazione si conferma così come un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del formaggio e, al tempo stesso, come un esempio virtuoso di come l’innovazione green possa trasformare il modo di concepire e organizzare gli eventi culturali e commerciali.

Casearia – Fiera dei formaggi italiani

Dal 29 al 31 agosto 2025

Agnone (IS), Molise.

