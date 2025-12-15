Medicina interna, Asrem cerca quattro medici per il “Caracciolo” anche in quiescenza o specializzandi

L’Asrem ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di quattro incarichi a tempo determinato nella Medicina Interna dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone. L’avviso è rivolto a medici specialisti in Medicina Interna, medici in quiescenza e medici specializzandi.

«In questo momento di grande difficoltà per il “Caracciolo”, è importante condividere il più possibile questo avviso, nella speranza che più medici possano rispondere e dare supporto concreto nell’assicurare servizi sanitari sul territorio. – commenta il sindaco Daniele Saia – L’ospedale di Agnone è un presidio fondamentale per tutto l’Alto Molise e non può essere riconvertito».