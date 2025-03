Melannurca campana IGP, la “regina” delle mele conquista anche ministri e politici

La Melannurca Campana IGP a “Agricoltura è”: molto apprezzata dal Ministro Francesco Lollobrigida. Presente al Villaggio “Agricoltura È”, in Piazza della Repubblica a Roma, anche la Melannurca Campana IGP grazie al giovane imprenditore Bartolo Aiezza che ha fatto degustare la “Regina” delle mele anche candita.

‘Agricoltura È’, in programma fino ad oggi, è un evento ideato per raccontare il Sistema Italia, la centralità e la poliedricità dell’agricoltura italiana. L’iniziativa è stata voluta dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida in occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma.

Un’occasione importantissima per celebrare anche la nostra Melannurca Campana IGP, uno dei prodotti più rappresentativi della Campania, presente anche in nuove e innovative preparazioni come ad esempio sotto forma di canditi.

Anche i Ministri Francesco Lollobrigida, Daniela Santanchè e Antonio Tajani hanno avuto l’opportunità di assaporare i deliziosi canditi di Melannurca Campana IGP, realizzati con passione e qualità da Bartolo Aiezza.