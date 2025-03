Coldiretti: «I cambiamenti climatici impongono interventi strutturali che aumentino la disponibilità di acqua»

Coldiretti Molise esprime un giudizio positivo in relazione all’attività di riorganizzazione dei servizi messa in campo dal Consorzio di Bonifica del Basso Molise. Al fine di venire sempre più incontro alle esigenze dei consorziati, grazie all’impegno del suo commissario, Fabio Talucci, l’Ente ha infatti attivato, un nuovo sportello decentrato a Petacciato che sarà operativo dall’11 aprile, presso la sede del Comune in via Pietravalle n. 3.

Quello di Petacciato va ad affiancarsi agli sportelli già attivi a Montenero di Bisaccia (nella Sala multifunzionale del centro socio-culturale in via del Mercato) e di Nuova Cliternia (Casello Idraulico in via San Pio da Pietrelcina).

Presso queste sedi, che si aggiungono a quella centrale di Larino, gli imprenditori agricoli potranno effettuare le ricariche delle tessere “hydropass”, necessarie all’acquisto dell’acqua.

«La presenza di un numero crescente di sportelli del Consorzio sul territorio, – osserva Coldiretti Molise – va a beneficio degli agricoltori che, per la ricarica delle tessere, potranno recarsi a quello più vicino, ottenendo un evidente risparmio di tempo sugli spostamenti e sull’erogazione del servizio, vista la più equa distribuzione degli utenti fra le tre sedi decentrate».

Nato nel maggio 2023, dalla fusione dei due Consorzi di Larino e di Termoli, il nuovo Ente, riveste un ruolo strategico nel garantire la disponibilità della risorsa idrica per i fabbisogni agricoli, assolvendo al contempo un ruolo fondamentale anche nella difesa del suolo e dell’ambiente.

Ciò si concretizza con la manutenzione e la realizzazione delle opere infrastrutturali per il corretto funzionamento dei canali, degli argini, come di tutte le opere necessarie a prevenire le inondazioni, e la manutenzione della rete viaria interna delle strade di bonifica. Il tutto da attuarsi sempre avendo cura della conservazione delle risorse naturali e dell’ecosistema.

«I cambiamenti climatici in atto impongono, tuttavia, interventi strutturali che aumentino la disponibilità di acqua anche nei periodi, sempre più frequenti, di siccità».

«A tal proposito – afferma il Direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese – abbiamo sempre più urgenza di realizzare una rete di piccoli invasi artificiali che, come sollecitato ormai da anni da Coldiretti, consenta di assicurare all’agricoltura, ma anche all’intera collettività, la disponibilità idrica in maniera strutturale. Realizzare tali opere per la raccolta dell’acqua piovana, ferma oggi in Italia ad appena l’11% – spiega Ascolese – consentirebbe di ottenere una riserva per gli usi civili, per la produzione agricola e per generare energia pulita».

Considerando, inoltre, che l’acqua è anche un bene economico, Coldiretti auspica che gli Enti consortili, come il Consorzio del Basso Molise, possano realizzare strutture che consentano di ridurre gli sprechi guardando anche alla valorizzazione della risorsa in esubero, mediante metodi innovativi per la produzione di energia elettrica, necessaria a realizzare opere di sollevamento, centraline idroelettriche e pannelli fotovoltaici galleggianti, utilizzando parte degli specchi d’acqua delle dighe.