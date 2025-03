Meteo: Carnevale con la pioggia, maltempo in progressiva attenuazione da lunedì

SITUAZIONE: un campo di pressione alta e livellata sull’Europa centro-meridionale ed un’area ciclonica in quota, al momento sul Mediterraneo occidentale, caratterizzano sinotticamente la situazione meteorologica sull’Italia. Oggi, infatti, piogge e temporali interesseranno Sardegna e regioni peninsulari centrali, mentre si avranno occasionali fenomeni sul Nord-Ovest. Domani, il minimo in quota si sposterà più a sud, favorendo un generale miglioramento al Nord, in estensione lunedì al resto del Territorio, fatte salve residue precipitazioni tra Sicilia e Calabria. La ventilazione rinforzerà dai quadranti orientali, temporaneamente fino a burrasca sui settori occidentali della Penisola e sull’Alto Adriatico, in progressiva attenuazione da lunedì. Le temperature subiranno una temporanea e locale sensibile flessione.

Sabato 01 marzo 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Domenica 02 marzo 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati sui settori centrosettentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile aumento.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.