La statale 85 “Venafrana” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 43 a Isernia, per un mezzo pesante in avaria in prossimità dell’ingresso della galleria ‘Homo Aeserniensis’.

Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità in sicurezza.

+++AGGIORNAMENTO+++

Strada chiusa dal km 40,600 (svincolo di Isernia sud) al km 44,220 (svincolo di Isernia nord) con deviazione del traffico su viabilità locale.