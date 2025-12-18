Monaco consegna a Papa Leone l’immagine sacra venerata nel santuario diocesano di Rosello

Il consigliere regionale Alessio Monaco, in qualità anche di sindaco di Rosello, ha preso parte ieri, insieme al parroco Don Giampiero La Penna, all’Udienza Generale in Piazza San Pietro con Papa Leone, in occasione dell’Anno Santo.

Durante l’incontro, è stata consegnata al Santo Padre un’immagine di Maria Santissima delle Grazie, venerata nel santuario diocesano di Rosello, recentemente designato come Chiesa Giubilare. Un gesto carico di fede e significato, a nome dell’intera comunità rosellana.

Nel suo intervento durante l’Udienza, Papa Leone ha ricordato l’importanza del cammino giubilare come tempo di grazia, di riconciliazione e di rinnovata speranza per le comunità, esortando i fedeli a “coltivare la pace, la carità e l’ascolto autentico”.



«È stato un momento intenso ed emozionante – ha dichiarato Alessio Monaco – che abbiamo vissuto con grande gratitudine e senso di appartenenza. Questo gesto semplice porta con sé la devozione di un’intera comunità, la memoria delle nostre radici e lo sguardo fiducioso verso il futuro».

L’incontro si è svolto proprio alla vigilia del cinquantesimo compleanno del consigliere Monaco, che ha ricevuto personalmente la benedizione e gli auguri del Santo Padre, definendolo «il dono più bello» di questo traguardo.