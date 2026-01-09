Monopattino con matricola abrasa e altri utensili, due uomini denunciati per ricettazione

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri di Pescara volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Tali servizi effettuati dai militari del N.O.R. della Compagnia di Pescara, hanno consentito di individuare e successivamente denunciare a piede libero un 50enne e un 37enne.

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, durante un posto di controllo in Via Lago di Capestrano incrocio Via Tavo, hanno fermato un’autovettura di piccola cilindrata, condotta da un 50enne, in compagnia di un 37enne, italiani, residenti a Pescara, entrambi conosciuti alle forze di polizia. La successiva perquisizione veicolare permetteva di rinvenire all’interno dell’abitacolo un monopattino di marca con matricola abrasa e vari utensili (cacciaviti e martelli), che entrambi non sapevano giustificarne la provenienza, tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto e messo a disposizione dell’A.G.. I predetti oggetti, potranno essere visionati negli uffici del NOR della Compagnia Carabinieri di Pescara in Via Lago di Borgiano, tuti i giorni dalle ore 8 alle ore13.

Per tali ragioni i soggetti, venivano condotti presso gli uffici del Comando Compagnia di Pescara dove, al termine delle formalità di rito, venivano denunciati in stato di libertà, a vario titolo, alla Procura della Repubblica di Pescara, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, per porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione in concorso.