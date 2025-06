Motociclisti spericolati, mano pesante dei Carabinieri: elevate undici sanzioni

Nella giornata del 2 giugno i Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio volto ad incrementare la sicurezza sulle strade, mediante la prevenzione e la repressione delle condotte scorrette e pericolose da parte dei motociclisti.

Il servizio, svolto in ossequio alle determinazioni condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di L’Aquila, è stato attuato per porre un freno all’annoso fenomeno degli incidenti stradali, anche mortali, che caratterizza il territorio, spesso dovuti al non rispetto delle basilari norme di guida ed al superamento dei limiti di velocità.

Nel corso del servizio, articolato sulla Strada Statale 5 Tiburtina Valeria e su altre arterie viarie della Piana del Cavaliere, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tagliacozzo e delle Stazioni di Cappadocia, Carsoli e Scurcola Marsicana hanno proceduto al controllo di 66 persone, tra i quali 11 centauri poco disciplinati che sono stati sanzionati per diverse violazioni di norme del Codice della Strada.

Sono 62, invece, i motocicli sottoposti a verifica, 7 dei quali avevano subito importanti alterazioni delle caratteristiche tecniche, tali da renderli non più idonei alla circolazione su strada. In questi casi è scattato il ritiro della carta di circolazione ed il conseguente invio a revisione straordinaria del veicolo.