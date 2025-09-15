  • News

    • Movimento F.I.V.E. Festival, Alessandrini: «La politica non è propaganda, ma responsabilità verso i cittadini»

    Pubblicato il

    Un bilancio straordinario per il Movimento F.I.V.E. Festival, che dal 12 al 14 settembre ha animato il Parco Villa Sabucchi di Pescara con tre giorni intensi di dibattiti, emozione e contenuti di altissimo livello, che hanno trasformato Pescara in un punto di riferimento del dibattito politico e culturale nazionale.

    Grande partecipazione di pubblico per tutti i panel, due al giorno, che hanno spaziato tra i grandi temi del nostro tempo: ambiente, legalità, diritti, giustizia sociale e conflitti internazionali, con ospiti d’eccezione come Sergio Costa, Roberto Scarpinato, Mario Furore, Stefania Ascari, Alessandra Maiorino e Dolores Bevilacqua, e ancora Sawfat Kahlout, Nico Bavaro, Romana Rubeo, Giorgia Furlan, Luca Trapanese, Giuseppe Bellelli, Don Max e tanti altri, che hanno condiviso testimonianze, idee ed esperienze, arricchendo il dibattito e dando forza a una comunità in ascolto.

    Questa edizione della storica festa del Movimento 5 Stelle Pescara è stata molto partecipata e apprezzata. La giornata conclusiva, con il panel su antimafia e legalità, ha lasciato un segno profondo. Scarpinato, Bellelli, Bevilacqua e Furlan, guidati da Paolo Vercesi, hanno denunciato con coraggio come mafia e corruzione non siano solo fenomeni criminali, ma parte di un attacco più ampio e silenzioso alla Costituzione e alle istituzioni democratiche.

    «Ogni intervento – commenta la consigliera regionale M5S Erika Alessandrini, organizzatrice dell’evento insieme a Paolo Sola, consigliere comunale a Pescara – ci ha ricordato che la politica non è propaganda, ma responsabilità verso i cittadini. In questi giorni abbiamo squarciato la narrazione tossica della destra meloniana, che con il suo racconto superficiale e pericoloso prova a normalizzare derive autoritarie, a ignorare il genocidio in corso a Gaza, a smantellare i servizi pubblici e a calpestare i diritti umani e civili. Noi abbiamo scelto un’altra strada: quella della verità, della solidarietà e della giustizia.

    La tre giorni del Movimento F.I.V.E. Festival – conclude Alessandrini – ha mostrato chiaramente che esiste un’alternativa concreta a questo governo inutile e dannoso. L’abbiamo costruita insieme, con la voce degli ospiti, la passione dei volontari, la forza degli attivisti e la presenza di un pubblico che ha affollato ogni appuntamento. Un dibattito collettivo, anche di respiro internazionale, che il Movimento 5 Stelle vuole portare avanti con l’impegno e l’entusiasmo di tutti i cittadini e le cittadine che credono nella democrazia, nella Costituzione e nell’affermazione dei diritti».

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento