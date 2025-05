Mulattiera: i soldi ora ci sono, ma la Provincia non li spenderà mai sulla ex Istonia aspettando il passaggio ad Anas

Si è tenuta appena qualche giorno fa la cerimonia di firma delle concessioni relative ai fondi FSC 2021-2027 destinati alla viabilità provinciale abruzzese. La notizia è di interesse pubblico anche per l’Alto Molise proprio per il fatto che la ex statale Istonia dalla costa adriatica risale verso Agnone passando per l’Alto Vastese. Alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dell’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, sono stati formalizzati investimenti complessivi per 60 milioni di euro, di cui 17.270.403 euro assegnati alla Provincia di Chieti, la quota più alta tra tutte le province, in ragione del maggior numero di chilometri di strade da gestire.

Presente all’incontro anche il consigliere regionale Francesco Prospero, che ha voluto partecipare personalmente per sottolineare «l’importanza dell’iniziativa per la viabilità dell’intero territorio provinciale e in particolare del Vastese, spesso penalizzato da collegamenti carenti e da una rete stradale in condizioni critiche». «Si tratta di una misura attesa e necessaria – ha dichiarato Prospero – che dimostra la concretezza dell’azione della Regione Abruzzo e la volontà di rafforzare l’infrastruttura viaria a servizio di cittadini, imprese e territori interni. Vigileremo affinché le risorse vengano utilizzate rapidamente e bene, in coerenza con le esigenze più urgenti».

Tra le urgenze sicuramente la messa in sicurezza, su più tratti, del tracciato della ex statale Istonia, comunemente nota con il termine di “mulattiera”. Nelle scorse settimane un altro smottamento, tra il territorio comunale di Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio, ha fatto correre il serio rischio di una chiusura al traffico dell’arteria di collegamento per intuibili motivi di sicurezza. Ora la Provincia di Chieti, che gestisce la quasi totalità della ex statale, ha i fondi necessari per la messa in sicurezza di quella e di altre strade, ma il paradosso che potrebbe verificarsi è che l’ente chietino decida di non investire sul tracciato che conduce in Alto Molise perché si è in attesa della ri-statalizzazione dell’intera arteria di collegamento tra due regioni e due province.

Secondo le dichiarazioni dell’assessore regionale molisano Marone, competente per materia, il passaggio dell’intera Istonia all’Anas è praticamente cosa fatta, mancherebbe solo il necessario passaggio in Consiglio dei Ministri e la conseguente firma della premier Giorgia Meloni. Uno stallo e un’attesa che vanno avanti però da mesi e ora la situazione è questa: la Provincia ha 17 milioni di euro da investire sulla messa in sicurezza delle strade, ma probabilmente lascerà fuori dagli interventi l’Istonia proprio perché a breve dovrebbe tornare sotto la gestione Anas. Nell’attesa e nell’incertezza gli smottamenti e il dissesto continuano a minacciare la transitabilità e a mettere a repentaglio l’incolumità degli automobilisti che si spostano tra l’Alto Molise e l’Alto Vastese.